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Арум сообщил, что люди с Ближнего Востока готовы профинансировать бой между Фьюри и Усиком

Промоутер не делает ставку на представителей региона
Бокс Профессиональный бокс
07:25
Арум сообщил, что люди с Ближнего Востока готовы профинансировать бой между Фьюри и Усиком
Боб Арум / фото - boxingscene.com

Боб Арум, со-промоутер чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), сообщил, что появились представители Ближнего Востока, которые готовы профинансировать объединительный поединок между «Цыганским Королем» и украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Промоутера цитирует портал talksport.com:

«Это полный хаос. То, что происходит, это просто обещания с Ближнего Востока. Они хотят провести бой между Фьюри и Усиком, но мы еще не знаем, отойдет ли Диллиан Уайт в сторону. К тому же это люди, с которыми у нас нет совершенно никаких договоренностей.

Это сложная ситуация, но надеюсь все разрешиться в пятницу, во время промоутерских торгов. Я понятия не имею, кто эти люди и чего они добиваются. Пока ничего не ясно. Все что я знаю, что у Тайсона Фьюри заключен контракт с Queensberry Фрэнка Уоррена и Top Rank. Никто не говорил с нами о выкупе прав или нашем разрешении организовать бой Тайсона».

Тайсон Фьюри убежден, что только он сможет противостоять Александру Усику.

Рене Тер Велде
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Теги

Боб Арум Тайсон Фьюри Александр Усик

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