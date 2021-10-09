Арум прокомментировал слухи о том, что Фьюри нокаутировали в спарринге перед трилогией с Уайлдером
Арум сравнил Тайсона Фьюри с легендарным Мухаммедом Али
Со-промоутер «Цыганского короля» считает, что в технике британца есть что-то схожее с Али
9 октября 07:47
Боб Арум / фото - Getty Images
Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в преддверии трилогии своего подопечного с Деонтеем Уайлдером (41-1-1, 41 КО) сравнил Фьюри с легендарным Мухаммедом Али. Цитирует Арума портал TalkSport.
«Тайсон Фьюри напоминает Мухаммеда Али, и я не говорю о его боксерских способностях или о том, как он сражается. Тайсон напоминает мне Али своим поведением и тем, как он настраивается на поединки. Ничего не могло расстроить Али. Мухаммед приходил драться и хорошо проводил время перед боем. Он был самим собой.
Такая же ситуация с Тайсоном. Он пришел драться, и будет оставаться Тайсоном Фьюри. Ему нравится находиться на сцене, как это было вчера во время пресс-конференции».