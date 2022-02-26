Арум: «Тейлор не будет драться чаще двух раз в год»

Британец не собирается ограничивать свою жизнь исключительно боксом

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com Боб Арум, промоутер абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO), считает, что его подопечный не будет выступать чаще двух раз в год. Промоутера цитирует портал boxingscene.com: «Все будет зависеть от Джоша. Он из тех парней, которые довольствуются двумя, а не тремя или четырьмя боями за год. Он все еще относится к молодым парням. Выступать по четыре раза в год звучит здорово, но это означает быть оторванным от жизни в самый веселый ее период. А он не так уж и далеко отошел от второго десятка». Джош Тейлор признался, что отдает солидный процент от гонорара в угоду своему солидному статусу.

Рене Тер Велде