Арум: «У Ломаченко и Усика разные взгляды, но оба – патриоты Украины»

Промоутер Ломы желает увидеть бой украинца за звание «абсолюта»

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Глава Top Rank Боб Арум назвал Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO) истинными патриотами своей страны, несмотря на то, что во время войны в Украине они поступили по-разному – Лома отказался покидать родину до победы над рашистами, а Усик вылетел на реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Если Девин Хэйни победит Камбососа, я хочу увидеть его бой с Ломаченко. Дай бог, Ломаченко вернется с этой войны целым. Лома сказал, что не покинет Украину, несмотря на то, что ему разрешили уехать ради боя. Он захотел защищать свою страну. Усик сказал, что он уедет и попытается собрать деньги, чтобы помочь Украине. Они оба отличные парни. У них разные взгляды на то, что делать, но они оба поступили искренне. Я считаю их обоих патриотами Украины.

Напомним, что Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) провел тренировку в цветах флага Украины.