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Арум: «У нас есть лучший боец для продвижения, и это Фьюри»

Промоутер признался, что им не нужен Уайт для раскрутки поединка
Бокс Профессиональный бокс
14 февраля 10:50
Арум: «У нас есть лучший боец для продвижения, и это Фьюри»
Фото: boxingscene.com

Глава Top Rank Боб Арум считает, что если Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) откажется участвовать в раскрутке поединка, то это не сильно повлияет на привлекательность самого боя, так как чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) является очень популярной личностью как в Великобритании, так и в США.

Арума цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Они думали, что если поставят этот ультиматум, то смогут получить от нас больше денег, так как мы почувствуем реальную угрозу. При многих обстоятельствах это может быть реальной угрозой, но, с другой стороны, у нас есть Фьюри. Нам не нужно, чтобы кто-то еще продвигал бой.

Было проведено исследование, кто является самым популярным и известным американским бойцом и им оказался Тайсон Фьюри. В Американе все благополучно забыли, что он является британцем. Сейчас Тайсон в Великобритании, но и там он популярен.

Со стороны Уайта говорят: «Если вы не заплатите нам больше, мы не будем продвигать бой». Но это не большая угроза для нас. Мы хотим, чтобы Диллиан участвовал в рекламной компании, но если он откажется, то мы просто продолжим заниматься своим делом. У нас есть лучший боец для продвижения, и это Тайсон Фьюри».

Боб Арум рассказал, когда Диллиан Уайт должен подписать контракт на бой с Тайсоном Фьюри.

Рене Тер Велде
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