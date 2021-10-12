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Арум: «У Тейлора нет ни шанса против Кроуфорда, ни одного»
Глава Top Rank – о возможном мегафайте лидеров своих дивизионов
20:22
Боб Арум / Фото - ringside24.comПрезидент Top Rank Боб Арум высказался по поводу возможного поединка между обладателем титула по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и абсолютным чемпионом в первом полусредней весовой категории Джошем Тейлором (18-0, 13 КО).
Цитирует Арума Boxing News 24.
«На мой взгляд, у Тейлора нет ни шанса против Теренса Кроуфорда, ни одного. Хотя, возможно, мы увидим у Теренса какие-нибудь недостатки в бою с Портером, у которого хватает способностей, чтобы создать проблемы. Не подумайте, Джош Тейлор – великолепный боец, и он победил Хосе Рамиреса. Он победил Баранчика, устроившего сумасшедшую драку с Сепедой. Так что в его возможностях не приходится сомневаться».
Напомним, Тейлор следующий бой проведет против обязательного претендента Джека Кэттерала (26-0-0, 13 KO) в ноябре. Что касается Кроуфорда, то он вернется в ринг в поединке против Шона Портера (31-3, 17 КО).
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