Арум: «У Уайлдера масса боев в ближайшие годы»
Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в очередной раз высказался о последнем поединке своего подопечного с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).
В интервью порталу Blue Blood Sports Арум рассказал о дальнейших карьерных планах «Цыганского короля» и «Бронзового бомбардировщика».
Вы говорили что поединок Фьюри – Уайлдер 3 был один из лучших в супертяжелом весе и всей вашей жизни.
[кивает].
Конечно, Фьюри сейчас отдыхает с семьей. Какой бой может быть следующим для него?
Когда я дозвонюсь до него, я скажу вам.
А Уайлдер?
Уайлдеру нужно отдохнуть после такого избиения. И Фьюри сказал, что, исключая его, Уайлдер может побить любого супертяжа в мире. И это, пожалуй, правда. У Уайлдера в ближайшие годы масса боев.
Напомним, ранее Арум объяснил, что было особенного в третьем бою Фьюри – Уайлдер.
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