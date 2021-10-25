Арум: «У Уайлдера масса боев в ближайшие годы»

Промоутер – о дальнейшей карьере экс-чемпиона

Боб Арум / фото - BoxingScene

Боб Арум, со-промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в очередной раз высказался о последнем поединке своего подопечного с Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО).

В интервью порталу Blue Blood Sports Арум рассказал о дальнейших карьерных планах «Цыганского короля» и «Бронзового бомбардировщика».

Вы говорили что поединок Фьюри – Уайлдер 3 был один из лучших в супертяжелом весе и всей вашей жизни. [кивает]. Конечно, Фьюри сейчас отдыхает с семьей. Какой бой может быть следующим для него? Когда я дозвонюсь до него, я скажу вам. А Уайлдер? Уайлдеру нужно отдохнуть после такого избиения. И Фьюри сказал, что, исключая его, Уайлдер может побить любого супертяжа в мире. И это, пожалуй, правда. У Уайлдера в ближайшие годы масса боев.

Напомним, ранее Арум объяснил, что было особенного в третьем бою Фьюри – Уайлдер.