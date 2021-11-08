Уоррен: «Если Фьюри посчитает, что ему не нужно боксировать с Уайтом, то откажется от боя»
Арум: «Уайт действительно очень хороший оппонент для Фьюри»
Промоутер высказался о возможном поединке между британцами
21:50
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com
Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал boxingscene.com возможный поединок между временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO) и обладателем полноценного титула Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Посмотрим. Это будет хороший бой. Посмотрим как все сложится в супертяжелом весе. Но если Джошуа собирается драться с Усиком, то Диллиан Уайт действительно очень хороший оппонент для Тайсона Фьюри».
WBC должен утвердить поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта 9 ноября.