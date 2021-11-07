Арум упрашивает Джошуа пропустить Фьюри в очереди на бой с Усиком

Боб Арум / Фото: performgroup.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил YouTube-каналу ESNEWS, что Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) нужно отказаться от немедленного реванша с чемпионом мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).



Возможно, Джошуа поможет новый тренер, но я считаю, что глупо для него проводить незамедлительный реванш с Усиком. Лучше позволить Усику подраться с Тайсоном Фьюри. А победитель пусть встретится с Джошуа, которого ждет промежуточный бой.

Я надеюсь на благоразумие. Сработает ли это таким образом, зависит не от меня, а от Джошуа».