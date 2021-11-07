Руис: «Думал, что Джошуа будет терроризировать Усика»
Арум упрашивает Джошуа пропустить Фьюри в очереди на бой с Усиком
Боб считает, что у Энтони слишком мало времени для нормальной подготовки к реваншу
21:15
Боб Арум / Фото: performgroup.com
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил YouTube-каналу ESNEWS, что Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) нужно отказаться от немедленного реванша с чемпионом мира по версиях WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком
(19-0, 13 КО).
«Джошуа действительно нужен новый тренер, поскольку, если он будет драться с Усиком в таком стиле как и в первом поединке, то они могут встретиться еще сотню раз, и Александр победит каждый раз.
Возможно, Джошуа поможет новый тренер, но я считаю, что глупо для него проводить незамедлительный реванш с Усиком. Лучше позволить Усику подраться с Тайсоном Фьюри. А победитель пусть встретится с Джошуа, которого ждет промежуточный бой.
Я надеюсь на благоразумие. Сработает ли это таким образом, зависит не от меня, а от Джошуа».
Напомним, ранее Джошуа жестко высказался о советах Боба Арума.