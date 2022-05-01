Промоутер Фьюри предположил, с кем для Тайсон подраться будет привлекательнее – Усиком или Джошуа
Арум: «Усик сделает то же самое, что и в первом поединке с Джошуа»
Промоутер не сомневается, что поединок будет интересным
14:58
Фото: Getty Images
Глава промоутерской организации Top Rank Боб Арум высказался о предстоящем реванше обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Организация реванша Усика с Джошуа – это работа Эдди Хирна. Я не буду давать комментарии по этому поводу. Я уверен, что это очень хороший бой. Я убежден, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет.
Я думаю, что Усик и Джошуа устроят очень хороший поединок. Откровенно говоря, я жду, что Усик сделает то же самое, что и в первом бою.
Напомним, что Арум хочет свести Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) с Усиком.