Не только космические отступные. У Джошуа есть еще одно условие, чтобы уйти в сторона ради боя Усик – Фьюри
Арум уверен, что не ошибся, когда отказался подписать контракт с Усиком
Боб допускает, что боялся подписывать боксера из крузервейта
16:49
Боб Арум, Александр Усик
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу BoxOffice заявил, что правильно сделал, решив не подписывать контракт с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Обожаю Усика, ведь он забавный парень. Я считаю его своим другом, и он лучший друг «Ломы». Поэтому я часто бываю в их компании. Когда Усик предложил мне подписать его в момент, когда мы подписывали Ломаченко, я сказал «нет», поскольку в США мы имели трудности с промоутингом боксеров первого тяжелого веса. Поэтому я не думаю, что совершил ошибку, не подписав Усика.
Не уверен, что мог бы так же хорошо работать с Усиком, как его промоутинговые партнеры в Украине и Европе, у которых лучший маркетинг в первом тяжелом весе. Я не думаю, что мы в Top Rank вообще когда-либо организовывали бой в первом тяжелом весе. Поэтому Усику было лучше без нас, и он невероятно успешен».
Напомним, Арум также рассказал, что хотел подписать контракт с братьями Кличко.
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