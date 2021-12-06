Арум уверен, что не ошибся, когда отказался подписать контракт с Усиком

Боб Арум, Александр Усик

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью YouTube-каналу BoxOffice заявил, что правильно сделал, решив не подписывать контракт с Александром Усиком (19-0, 13 КО).



Не уверен, что мог бы так же хорошо работать с Усиком, как его промоутинговые партнеры в Украине и Европе, у которых лучший маркетинг в первом тяжелом весе. Я не думаю, что мы в Top Rank вообще когда-либо организовывали бой в первом тяжелом весе. Поэтому Усику было лучше без нас, и он невероятно успешен».