Боб Арум: «Знаю, что Усик с нетерпением ожидает этого реванша с Джошуа»
Арум: «Вальдес и Стивенсон – два лучших бойца своего дивизиона в мире»
Президент Top Rank – о грядущей унификации поясов в первом легком весе
14:26
Боб Арум / Фото - fightsports.tvИзвестный американский промоутер Боб Арум поделился мыслями относительно грядущего боя между чемпионом мира по версии WBC в первом легком дивизионе Оскаром Вальдесом (30-0, 23 KO) и обладателем титула WBO в этом же весе Шакуром Стивенсоном (17-0, 9 КО).
Цитирует Арума boxingscene.com.
«Вальдес и Стивенсон – два лучших бойца своего дивизиона в мире. И фанаты, и бойцы требовали этого поединка, поэтому мы с гордостью представляем его на ESPN. Победитель боя станет суперзвездой. Не сомневаюсь в том, что оба парня сделают все, что от них требуется».
Накануне стало известно, что поединок Вальдес – Стивенсон состоится 30 апреля на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе (штат Невада, США).