У украинской легкоатлетки на оккупированной россиянами территории погибла бабушка
Арум: «Все в мире шокированы, как украинцы избивают зад путина»
Промоутер Ломаченко провел параллели между главой рф и гитлером
13:03
Фото: thewealthrecord.com
Глава Top Rank Боб Арум в интервью FIghtHype.com отметил силу украинского народа, который уже 23-й день отражает атаки россии:
Я очень горд за всех украинцев. То как они сгруппировались против этого монстра. Я был маленьким мальчишкой, когда гитлер маршировал по Европе и захватывал одну страну за другой. Я думал, что этого уже не случится, но действия путина позорны. Я думаю, что все в мире шокированы, как украинцы сражаются против него. И в данный момент из бьют его зад.
Напомним, что предстоящим поединком для подопечного Арума Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) должен стать бой за звание абсолютного чемпиона легкого веса. Команда Василия ради этого пытается вывезти Лому из Украины во время войны.
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