Арум: «Я был шокирован, когда увидел выступление Ломаченко с Лопесом»

Промоутер не понимает, почему украинец не сообщил о своей травме

Фото: boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью FightHype.com признался, что был очень удивлен выступлением украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в поединке против американца Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

«Честно говоря, я был шокирован, когда увидел выступление Ломаченко с Лопесом. Но через два дня после боя Василий посетил кабинет врача, и ему провели операцию на плече. Так что это никакие не выдумки. Правда, я не понимаю, почему он не сообщил нам об этом, чтобы мы могли перенести бой, но имеем то, что имеем».

Боб Арум объяснил, почему ему так непросто организовать Василию Ломаченко поединок с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).