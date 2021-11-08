«Я подписал великого боксера Украины Ломаченко, но прошел мимо Усика». Промоутер Фьюри рассказал, почему отказался от Александра
Арум: «Я не подписал Усика, поэтому упустил его победу над Джошуа»
Президент Top Rank отметил талант украинского боксера
11:05
Александр Усик / Фото - dailynationtodayПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал причину, по которой в свое время не подписал контракт с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО).
Цитирует Арума TalkSPORT.
«Когда я подписывал великого боксера из Украины, Василия Ломаченко, мне также предложили подписать контракт с его другом Александром Усиком. Однако Усик был крузером, а я тогда большинство своих боев устраивал на HBO. Они не хотели привлекать в шоу бойцов первого тяжелого веса, поэтому я отказался. И посмотрите, что произошло с Усиком: он стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Усик – невероятный талант, замечательная личность, чертовски веселый парень и мой потрясающий друг. Я сблизился с ним благодаря Ломаченко. Однако я не подписал Усика, поэтому упустил его победу над Энтони Джошуа, благодаря которой он стал чемпионом мира в супертяжелом весе».
Накануне стало известно, что Усик продолжит сотрудничество с K2 Promotions.