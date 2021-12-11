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02:00 Сент-Луис Блюз - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:00 Калгари Флэймс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
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Арум: «Я организую Лопесу поединок только когда он получит разрешение от врачей»

Промоутер не выпустит американца в ринг, пока не получит заключение, что тот полностью здоров
Бокс Профессиональный бокс
07:40
Арум: «Я организую Лопесу поединок только когда он получит разрешение от врачей»
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что уже работает над возвращением в ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

Промоутера цитирует ресурс boxing247.com:

«Да, у нас есть план относительно возвращения Лопеса. Наша компания продвигает очень много бойцов в первом полусреднем весе, так что он может выбрать кого-то из них.

Но я соглашусь организовать ему поединок только тогда, когда он получит полное разрешение от врачей. Потому что в последнем бою он был очень близок к смерти. Я не врач и не могу ставить диагнозы или принимать решение относительно его готовности драться. Поэтому, когда Лопес скажет, что он готов вернуться, мы отправим его в больницу Кливленда для полного медицинского обследования. Если мне скажут, что он готов, значит, будем работать над его поединком».

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Рене Тер Велде
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Боб Арум Теофимо Лопес

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