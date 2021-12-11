Арум: «Я организую Лопесу поединок только когда он получит разрешение от врачей»

Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что уже работает над возвращением в ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

Промоутера цитирует ресурс boxing247.com:

Но я соглашусь организовать ему поединок только тогда, когда он получит полное разрешение от врачей. Потому что в последнем бою он был очень близок к смерти. Я не врач и не могу ставить диагнозы или принимать решение относительно его готовности драться. Поэтому, когда Лопес скажет, что он готов вернуться, мы отправим его в больницу Кливленда для полного медицинского обследования. Если мне скажут, что он готов, значит, будем работать над его поединком».