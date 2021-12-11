Арум: «Я организую Лопесу поединок только когда он получит разрешение от врачей»
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что уже работает над возвращением в ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).
Промоутера цитирует ресурс boxing247.com:
«Да, у нас есть план относительно возвращения Лопеса. Наша компания продвигает очень много бойцов в первом полусреднем весе, так что он может выбрать кого-то из них.
Но я соглашусь организовать ему поединок только тогда, когда он получит полное разрешение от врачей. Потому что в последнем бою он был очень близок к смерти. Я не врач и не могу ставить диагнозы или принимать решение относительно его готовности драться. Поэтому, когда Лопес скажет, что он готов вернуться, мы отправим его в больницу Кливленда для полного медицинского обследования. Если мне скажут, что он готов, значит, будем работать над его поединком».
Теофимо Лопес-старший назвал имена трех потенциальных соперников для сына.