Арум заверил, что бой Фьюри – Уайлдер состоится

Ранее Эдди Хирн заявил, что этого поединка не будет

Фото: World Boxing News

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заверил, что третий бой между чемпионом мира WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывшим обладателем этого титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) обязательно состоится в запланированную дату – 9 октября. Арума цитирует Boxing News 24:

«Мы собираемся добраться до проведения этого боя. Они будут драться. Я разговаривал с Фьюри – он готов. И я знаю, что Уайлдер также готов. Так что это будет отличный бой».

Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что этот поединок не состоится, потому что американская публика не проявляет к нему никакого интереса. Тем не менее, Хирн не является участником процесса по организации встречи супертяжеловесов, в отличии от Арума, который представляет интересы «Цыганского короля».

Изначально Фьюри и Уайлдер должны были провести третий поединок еще в июле, однако тогда бой был перенесен из-за коронавируса у «Цыганского короля».