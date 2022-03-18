Родина или мечта? Ломаченко во время войны хотят вывезти из Украины ради боя с Камбососом
Арум заявил о готовности боя Ломаченко – Камбосос
Промоутер сообщил, что поединок украинца с австралийцем утвержден к организации
10:50
Боб Арум / фото - boxingscene.com
Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2-0, 11 KO), заявил, что поединок его подопечного с лидером легкого дивизиона Джорджем Камбососом (20-0-0, 10 KO), утвержден к организации.
Арума цитирует портал boxingscene.com:
«Все уже улажено. Лу [ДиБелла] находится на связи, и мы уже обо всем договорились. Сегодня он прислал нам джентельменское письмо, в котором сообщил, что готов немного подождать. Однако если все не решится до конца недели, то ему придется принять решение в пользу своего бойца.
Итак, если Камбосос выберет другого соперника и победит, то сойдется с Ломой во второй половине года. При условии, конечно же, что военный конфликт будет улажен».
Боб Арум сообщил, что договоренность относительно поединка между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом уже была достигнута.
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