Арум заявил о готовности боя Ломаченко – Камбосос

Промоутер сообщил, что поединок украинца с австралийцем утвержден к организации

Боб Арум / фото - boxingscene.com

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2-0, 11 KO), заявил, что поединок его подопечного с лидером легкого дивизиона Джорджем Камбососом (20-0-0, 10 KO), утвержден к организации.

Арума цитирует портал boxingscene.com:

«Все уже улажено. Лу [ДиБелла] находится на связи, и мы уже обо всем договорились. Сегодня он прислал нам джентельменское письмо, в котором сообщил, что готов немного подождать. Однако если все не решится до конца недели, то ему придется принять решение в пользу своего бойца. Итак, если Камбосос выберет другого соперника и победит, то сойдется с Ломой во второй половине года. При условии, конечно же, что военный конфликт будет улажен».

Боб Арум сообщил, что договоренность относительно поединка между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом уже была достигнута.