Ассистент Пакьяо назвал сроки возвращения в ринг филиппинца

Мэнни проиграл титул чемпиона мира в последнем бою

Мэнни Пакьяо / фото - Boxing News

Экс-чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) может вернуться в ринг этой зимой. Об этом сообщил личный ассистент «Пак-мена» Дэви Сиссон в своем Twitter.

«Наиболее вероятно, что бой будет в декабре или в начале января»

Отметим, что в таком случае, на момент боя филиппинцу уже будет 43 года.

В прошлом бою Пакьяо сенсационно уступил Йорденису Угасу, который вышел на замену Эрролу Спенсу.

О возможной встрече с легендарным Мэнни ранее высказался абсолютный чемпион мира.