Тейлор рассказал о нокдауне Угаса в спарринге накануне победы кубинца над Пакьяо
Ассистент Пакьяо назвал сроки возвращения в ринг филиппинца
Мэнни проиграл титул чемпиона мира в последнем бою
11:29
Мэнни Пакьяо / фото - Boxing News
Экс-чемпион мира в 8 весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) может вернуться в ринг этой зимой. Об этом сообщил личный ассистент «Пак-мена» Дэви Сиссон в своем Twitter.
«Наиболее вероятно, что бой будет в декабре или в начале января»
Отметим, что в таком случае, на момент боя филиппинцу уже будет 43 года.
В прошлом бою Пакьяо сенсационно уступил Йорденису Угасу, который вышел на замену Эрролу Спенсу.
О возможной встрече с легендарным Мэнни ранее высказался абсолютный чемпион мира.