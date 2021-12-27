Атлас: «Бетербиев сломал нас с Гвоздиком»

Александр Гвоздик и Артур Бетербиев / Фото: Bad Left Hook

Американский тренер Тедди Атлас вспомнил бой бывшего подопечного Александра Гвоздика против чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО):

Мы знали как драться. Мы выигрывали этот бой перед десятым раундом. На тот момент мы были впереди на двух судейских записках, это факт. Но Бетербиев знал, как нас сломать, и он нас сломал. Он сломал нас физически и психологически. Кстати, я беру ответственность за это на себя. Я это делаю. Но это не значит, что я не могу это принять, честно говорить об этом и объяснить это так, как того заслуживает Бетербиев».