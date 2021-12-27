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Атлас: «Бетербиев сломал нас с Гвоздиком»

Тот поединок стал последним в карьере украинца
Бокс Профессиональный бокс
14:41
Атлас: «Бетербиев сломал нас с Гвоздиком»
Александр Гвоздик и Артур Бетербиев / Фото: Bad Left Hook

Американский тренер Тедди Атлас вспомнил бой бывшего подопечного Александра Гвоздика против чемпиона мира WBC и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева (17-0, 17 КО):

«Когда наступает нужный момент, у Бетербиева нет никаких сомнений. Так что я снимаю шляпу перед ним. Он побил моего бойца, поэтому я знаю, о чем говорю. Я приветствую его.

Мы знали как драться. Мы выигрывали этот бой перед десятым раундом. На тот момент мы были впереди на двух судейских записках, это факт. Но Бетербиев знал, как нас сломать, и он нас сломал. Он сломал нас физически и психологически. Кстати, я беру ответственность за это на себя. Я это делаю. Но это не значит, что я не могу это принять, честно говорить об этом и объяснить это так, как того заслуживает Бетербиев».


18 октября 2019 года Бетербиев выиграл у Гвоздика техническим нокаутом в десятом раунде. После того поединка украинец завершил карьеру. Недавно он признался, что не планирует возвращаться в бокс.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
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Тедди Атлас Артур Бетербиев Александр Гвоздик

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