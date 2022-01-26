Атлас: «Джошуа – бизнесмен получше Уайлдера»

Специалист убежден в том, что британца интересуют только деньги

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Известный американский тренер Тедди Атлас в рамках своего подкаста THE FIGHT with Teddy Atlas упрекнул бывшего объединенного чемпиона из Британии Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), сравнив AJ с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО), когда тот был в похожей ситуации.

«Не так давно все хотели поединок Джошуа – Фьюри. Уайлдер мог взять отступные. Много денег. Что он сказал? «Нет!» Почему? Ты что, дурак? Ты что плохой бизнесмен? Джошуа бизнесмен получше. Но я это так не принимаю. Вспомните. Мне не нравится Уайлдер, мне не нравится он как человек. Я это не скрываю, но я ценю в нем кое-что. И я не буду это скрывать, потому что я не такой, как вы – хейтеры. Если мне кто-то не нравится, я вам это скажу. Но я также скажу о том, что мне нравится. Я способен на это. В этом случае Уайлдер не взял никаких отступных, потому что для него больше значило вернуться в ринг и поквитаться за то поражение. Для него больше значило искупить себя, доказать, кто он для самого себя. Это значило для него больше. И он сказал – нафиг деньги, оставьте их себе, я хочу драться. И много людей, вероятно, пытались его отговорить. Говорили, что это плохой бизнес-ход. «Ты все еще можешь получить бой, но также заработаешь деньги». «Нет! Хочу бой, хочу долбаный бой сейчас, потому что я хочу драться для себя. У меня есть деньги, мне это не нужно. Мне нужен бой. Мне нужна месть, мне нужно искупление. И может быть, если приму деньги, то бой никогда не состоится. Я хочу бой! Джошуа, по-моему мнению, показывал, что деньги ему более важны. Еще раз, можете как аргумент сказать, что он лучший бизнесмен, чем я, и лучше, чем Уайлдер. Вперед! Я не буду стоять на вашем пути. Я не буду останавливать вас от этих долбаных аргументов. Это имеет смысл, можете об этом говорить. Или можете сказать то, что говорю я. Деньги – это не самая важная вещь. Выйти туда и показать в боксерском ринге наследие, или как бы вы это ни назвали. Выйти и подраться. Для Джошуа не так важно выйти туда и отомстить, искупить себя. И британцы его все равно поддержат. Даже если он никогда не поквитается с Усиком, британцы его поддержат. Вы просто любите своих бойцов и хотите видеть их чемпионами».

Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он готов взять отступные деньги.