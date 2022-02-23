Атлас: «Головкин победил Канело в обоих боях»

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Известный американский тренер Тедди Атлас заявил, что, по его мнению, средневес Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в обоих боях победил лучшего боксера современности независимо от весовых категорий Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).

Первый поединок закончился ничьей, во втором победу решением большинства судей одержал мексиканец:

В первом поединке Головкин навязал свой стиль ведения боя: подошел на ближнюю дистанцию, сблизился. Я не говорю, что он избил Альвареса, но Головкин активно провел бой и победил. Я считаю, что он одержал вполне очевидную победу.

Второй бой был более близким. Я думаю, что Головкин немного изменился и победил за счет джеба. Но ему не отдали эти победы, я это понимаю».