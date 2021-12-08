Атлас: «Интеллект делает жестких бойцов еще жестче»

Тедди Атлас / фото - RingSide

Известный американский тренер Тедди Атлас в эфире своего подкаста назвал главную причину успеха Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) в бою против Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

Ты доказал, что, да, твой соперник может быть жестким, решительным и иметь яйца, но ты оказался умнее. А умные бойцы уважают спорт и не перестают учиться. И у них всегда есть план».