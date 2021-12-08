Камбосос назвал основную причину поражения Лопеса
Атлас: «Интеллект делает жестких бойцов еще жестче»
Известный американский тренер назвал главную причину успеха Камбососа
16:59
Тедди Атлас / фото - RingSide
Известный американский тренер Тедди Атлас в эфире своего подкаста назвал главную причину успеха Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) в бою против Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).
«Кас Д'Амато говорил мне: «Тедди, представь, что у тебя есть два жестких парня. А боец обязан быть жестким… Итак, у нас есть два жестких бойца, но один из них умнее… Бах! И он становится еще более жестким.
Ты доказал, что, да, твой соперник может быть жестким, решительным и иметь яйца, но ты оказался умнее. А умные бойцы уважают спорт и не перестают учиться. И у них всегда есть план».
Напомним, Камбосос рассказал, чего не хватило Лопесу для победу над ним.