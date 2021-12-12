Комми: «Мои поздравления Василию Ломаченко»
Атлас: «Ломаченко дал Комми мастер-класс»
Тедди надеется, что Ричарду дадут длительный отдых
19:48
Тедди Атлас / Фото: ringtv.com
Американский специалист Тедди Атлас в Twitter высказался о победе Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) над ганцем Ричардом Комми (31-4, 27 КО).
«Доминирующее выступление мастера. Это был Мастер-класс. Комми показал свое большое сердце, но он пропустил много чистых ударов. Я надеюсь, его угол это понимает и даст ему продолжительный отдых без пропущенных ударов.
Надеюсь, что боксерские комиссии это понимают и не позволят ему боксировать в течение определенного времени. Комми даже не следует спарринговать».
Напомним, ранее в Нью-Йорке Ломаченко выиграл у Комми единогласным решением судей.