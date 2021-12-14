Американский специалист советует Камбососу забыть о Ломаченко и боксировать с Хэйни
Атлас: «Ломаченко – Дэвид Копперфильд в мире бокса»
Специалист сравнил украинца со знаменитым американским иллюзионистом
14 декабря 22:00
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com
Известный американский тренер Тедди Атлас в рамках подкаста THE FIGHT with Teddy Atlas восхитился бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (16-2, 11 КО), сравнив его со знаменитым американским иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом.
«Послушайте, Ломаченко – маг. Он этот парень… Как его зовут? Ну, тот, который заставлял предметы исчезать. В определенной мере Ломаченко – Дэвид Коперфильд в мире бокса. В одну минуту вещь здесь, а потом – ой, а куда она подевалась? Исчезла. Ой, а вот и она – в твоем кармане. Что? Как она там оказалась? Ломаченко великолепен, он действительно великий».
Василий Ломаченко в одностороннем бою выиграл у Ричарда Комми (30-4, 27 КО).