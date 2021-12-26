Атлас: «Многие называют Бетербиева грубым и примитивным парнем»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Известный американский тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 KO) добился успеха не только за счет физической силы.

Бетербиев является чемпионом не только потому, что он сильный. Он очень внимателен и решителен. Я думаю, Бетербиев родом из той части света, где это чуть больше распространено. Он в чем-то похож на Хабиба, возможно, величайшего чемпиона UFC всех времен, который недавно завершил карьеру. У него есть ментальность воина. Это практически как порода, словно кодекс поведения. Это рождает ожидания. Не по поводу того, как ты дерешься, но насчет твоего поведения и действий на ринге».