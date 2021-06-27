Выдающееся возвращение легенды. Обзор поединка Ломаченко – Накатани
Атлас о действиях Ломаченко: «Такой умный»
Тедди понравилось, как украинец строил свои атаки
09:52
Тедди Атлас / Фото: Top Rank
Американский тренер Тедди Атлас в Twitter прокомментировал действия украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в поединке против Масайоши Накатани (19-2, 10 КО).
«Лома» не просто наносил больше ударов, он создавал углы для них. Он такой умный».
Напомним, Ломаченко в Лас-Вегасе выиграл у Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.
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