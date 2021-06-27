Атлас о действиях Ломаченко: «Такой умный»

Тедди понравилось, как украинец строил свои атаки





Тедди Атлас / Фото: Top Rank

Американский тренер Тедди Атлас в Twitter прокомментировал действия украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в поединке против Масайоши Накатани (19-2, 10 КО).

«Лома» не просто наносил больше ударов, он создавал углы для них. Он такой умный».

Напомним, Ломаченко в Лас-Вегасе выиграл у Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.