Атлас: «Поединок с Джошуа будет очень интересным, ведь Усик знает, как побеждать»

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Американский тренер Тедди Атлас в своем подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas высказался о грядущем поединке обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO).



У Усика хорошие ноги. Да, он меньше, и все об этом говорят. Но Холифилд не был слишком маленьким. Когда он поднялся в супертяжелый вес и предстал перед большими парнями, он не был слишком мелким. Так что это очень интересный бой, очень-очень интересный.