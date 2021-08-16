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Атлас: «Поединок с Джошуа будет очень интересным, ведь Усик знает, как побеждать»

Известный тренер поделился мнением о предстоящем мегафайте
Бокс Профессиональный бокс
15:36
Атлас: «Поединок с Джошуа будет очень интересным, ведь Усик знает, как побеждать»
Фото: Sky Sports

Американский тренер Тедди Атлас в своем подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas высказался о грядущем поединке обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) с Александром Усиком (18-0, 13 KO).

Как по мне, Усик знает, как побеждать. Это талант. Многие люди за пределами нашего спорта не понимают этого. Они не понимают, что я имею в виду, когда говорю, что он знает, как побеждать. Но Усик это знает. Он всегда побеждал. Усик побеждал на Олимпиаде, во всех боях в первом тяжелом весе, он собрал все титулы. У него есть подобный настрой, уверенность и вера.

У Усика хорошие ноги. Да, он меньше, и все об этом говорят. Но Холифилд не был слишком маленьким. Когда он поднялся в супертяжелый вес и предстал перед большими парнями, он не был слишком мелким. Так что это очень интересный бой, очень-очень интересный.

Промоутер украинца рассказал о текущей подготовке к бою с AJ.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа Тедди Атлас

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