Атлас: «Усман не сможет добиться большого успеха в боксе»
Атлас: «После 4 раундов Макгрегор лидировал в бою с Мейвезером»
Знаменитый американский тренер поделился воспоминаниями о поединке
16:15
Тедди Атлас / фото - Super Luchas
Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас поделился воспоминаниями о поединке непобежденного Флойда Мейвезера с экс-чемпионом двух дивизионов UFC Конором Макгрегором. Слова Атласа приводит портал MMAJunkie.
«Я знаю, что вы, наверное, подавитесь своим пирогом, который вы сейчас едите, но Конор был впереди после четырех раундов. Я работал на этом поединке для ESPN вместе с Чейлом Сонненом. Мы сидели очень близко к рингу, и после четырех раундов я с уверенностью могу сказать, что он был впереди, и на это есть причина: он использовал свою длину рук.
У него длинные руки, он контрпанчер, отлично работал вторым номером, применяя свой джеб. Четыре раунда он был впереди. Но потом, конечно, Мейвезер сделал то, что должен был сделать, чтобы сломить его».
Напомним, Дэйна Уайт рассказал, почему к Макгрегору особое отношение.