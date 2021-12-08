Атлас: «После поражения Лопеса его отец нес какой-то бред»

Тедди Атлас / фото - Getty Images

Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас на своем YouTube-подкасте высказался о неадекватной реакции Теофимо Лопеса-старшего на поражение его сына Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

И самое худшее было, когда он сказал: «Все знают, кто победил, знают, кто является народным чемпионом». Что? Люди освистали тебя и твоего сына после оглашения вердикта и слов о том, что он победил. Они освистали вас, и вы видели это. Мои уши свернулись в трубочку, когда я его слушал. Просто абсурд…

Он сказал, что теперь у Флойда Мейвезера есть аргумент в пользу того, что он лучше Лопеса. Он действительно считал, что Лопес, который еще ни разу в жизни даже не защищал пояс, лучше Мейвезера. Чистое безумие».