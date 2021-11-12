Атлас рассказал, что нужно сделать Альваресу, чтобы претендовать на статус великого

Американский тренер посоветовал Канело сменить дивизион

Известный американский тренер Тедди Атлас поделился мнением о том, что необходимо сделать абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО), чтобы претендовать на статус великого боксера:

«Если Канело действительно хочет внести себя в список величайших бойцов, среди которых было навалом мексиканцев, то пускай выйдет на Бетербиева и Бивола. И пусть не говорит о том, что не собирается подниматься в полутяжелый вес, потому что он уже сделал это, когда бросил вызов Ковалеву».

Накануне появилась информация, что следующим соперником Альвареса станет чемпион мира WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.



Напомним, легендарный Бернард Хопкинс и вовсе предложил Канело подняться в супертяжелый дивизион для боя с Александром Усиком.