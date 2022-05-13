Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
Сейчас в эфире
18:00
Информационный марафон
20:25
Смешанные единоборства. RFP 86: Lviv Open Cup

Атлас: «Судьи не могли отдать Канело еще больше раундов, ведь Бивол слишком очевидно выиграл чемпионские раунды»

Специалист прокомментировал победу россиянина над мексиканцем
Бокс Профессиональный бокс
21:00
Атлас: «Судьи не могли отдать Канело еще больше раундов, ведь Бивол слишком очевидно выиграл чемпионские раунды»
Фото: boxingscene.com

Известный тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas прокомментировал победу обладателя титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

«Это правило старо как мир. Если дерешься с суперзвездой, то тебе нужно взять абсолютно каждый раунд. И даже после этого молиться, что судьи отдадут тебе победу раздельным решением. Почти то же самое было и в этом бою. Сколько трехминуток выиграл Канело? У меня никак не получается отдать ему больше 3 раундов. Полагаю, что вы и вовсе скажете, что не более двух. Но сами карты судей просто абсурдны. Они все отдали стартовые 4 раунда Канело. Вы шутите? А что произошло потом, после того, как Бивол сравнял счет? Верно, они вновь вывели Канело вперед – отдали ему 9-й раунд. То есть они продолжали делать видимость, что это очень конкурентный и близкий бой.

Они сделали так, что перед чемпионскими раундами Канело вел в счете. Реально верите, что это случайность? Они сделали все что могли. Остальное было за Канело, за этим «золотым гусем». Ему оставалось всего лишь не облажаться в финальных раундах и укатить домой с титулом. Но знаете что? У него все равно ничего не получилось, ведь Бивол слишком очевидно выиграл чемпионские раунды. Вот как все было! Они просто не могли натянуть Канело еще больше раундов, ведь уже и так к тому времени отдали ему все что смогли. Решающие раунды он должен был взять без посторонней помощи. И он не сумел.

Несправедливо говорить, что для победы тебе нужно сделать более, чем достаточно. Так не должно быть. Победителем должен быть просто тот, кто был лучше. Даже если у него было минимальное преимущество. А в боксе почему-то принято говорить о том, что претенденту или андердогу в битве с «золотым гусем» нужно избить оппонента, чтобы победить. Это нечестно. Победа есть победа. Хорошо, что победа досталась Биволу. Ведь он реально уверенно побил соперника. Ведь он заслужил на то самое правило: «Выиграй все раунды и молись, что тебе отдадут победу раздельным решением». Максимум Канело можно было натянуть 4 раунда. Но ведь они были готовы попросту обокрасть этого пацана. Бивол просто не позволил им это сделать. Дело не в том, что по ходу боя у них проснулась совесть. Это он просто не дал себя ограбить».

Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Дмитрий Бивол Сауль Альварес Тедди Атлас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бивол: «Головкин нравится мне как боец и человек, потому что он скромный и многого добился»
Бивол: «Головкин нравится мне как боец и человек, потому что он скромный и многого добился»
Бокс Профессиональный бокс
19:30
Він боксував з Альваресом та Кроуфордом. Екс-чемпіон світу прийняв рішення завершити кар’єру
Він боксував з Альваресом та Кроуфордом. Екс-чемпіон світу прийняв рішення завершити кар’єру
Бокс Профессиональный бокс
14:54
Бетербиев: «Необходимо организовать бой с Биволом»
Бетербиев: «Необходимо организовать бой с Биволом»
Бокс Профессиональный бокс
14:30
Бывший тренер Головкина: «Есть два отличных боя для Альвареса»
Бывший тренер Головкина: «Есть два отличных боя для Альвареса»
Бокс Профессиональный бокс
10:10
Хирн: «Думаю, следующий ход Альвареса может состоять в том, чтобы выйти против Головкина, а затем уже на Бивола»
Хирн: «Думаю, следующий ход Альвареса может состоять в том, чтобы выйти против Головкина, а затем уже на Бивола»
Бокс Профессиональный бокс
08:00
Альварес, Фьюри и блогер Джейк Пол. Сколько заработали самые высокооплачиваемые спортсмены из мира бокса
Альварес, Фьюри и блогер Джейк Пол. Сколько заработали самые высокооплачиваемые спортсмены из мира бокса
Бокс Профессиональный бокс
11 мая 21:52

Новости: Бокс

Бивол: «Головкин нравится мне как боец и человек, потому что он скромный и многого добился»
Бивол: «Головкин нравится мне как боец и человек, потому что он скромный и многого добился»
Профессиональный бокс
19:30
Він боксував з Альваресом та Кроуфордом. Екс-чемпіон світу прийняв рішення завершити кар’єру
Він боксував з Альваресом та Кроуфордом. Екс-чемпіон світу прийняв рішення завершити кар’єру
Профессиональный бокс
14:54
Бетербиев: «Необходимо организовать бой с Биволом»
Бетербиев: «Необходимо организовать бой с Биволом»
Профессиональный бокс
14:30
Відомий боксерський суддя Олексій Купирєв загинув у власній квартирі в Маріуполі
Відомий боксерський суддя Олексій Купирєв загинув у власній квартирі в Маріуполі
Аматорский бокс
14:23
Промоутер Джошуа рассказал, когда Фьюри подерется с Усиком
Промоутер Джошуа рассказал, когда Фьюри подерется с Усиком
Профессиональный бокс
13:13
Жена Усика поддержала Одессу откровенным фото
Жена Усика поддержала Одессу откровенным фото
Профессиональный бокс
12:23
Чисора свой следующий поединок может провести против Ковнацки. Известна возможная дата боя
Чисора свой следующий поединок может провести против Ковнацки. Известна возможная дата боя
Профессиональный бокс
11:55
Владимир Кличко: «Российские войска не устают убивать и рф рассчитывает, что мир устал от этой войны»
Владимир Кличко: «Российские войска не устают убивать и рф рассчитывает, что мир устал от этой войны»
Профессиональный бокс
11:47
Беринчик в Запорожье рассказал, что бывает с теми, кто бежит от смерти
Беринчик в Запорожье рассказал, что бывает с теми, кто бежит от смерти
Профессиональный бокс
11:44
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
4
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости