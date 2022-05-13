Атлас: «Судьи не могли отдать Канело еще больше раундов, ведь Бивол слишком очевидно выиграл чемпионские раунды»
Известный тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas прокомментировал победу обладателя титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).
«Это правило старо как мир. Если дерешься с суперзвездой, то тебе нужно взять абсолютно каждый раунд. И даже после этого молиться, что судьи отдадут тебе победу раздельным решением. Почти то же самое было и в этом бою. Сколько трехминуток выиграл Канело? У меня никак не получается отдать ему больше 3 раундов. Полагаю, что вы и вовсе скажете, что не более двух. Но сами карты судей просто абсурдны. Они все отдали стартовые 4 раунда Канело. Вы шутите? А что произошло потом, после того, как Бивол сравнял счет? Верно, они вновь вывели Канело вперед – отдали ему 9-й раунд. То есть они продолжали делать видимость, что это очень конкурентный и близкий бой.
Они сделали так, что перед чемпионскими раундами Канело вел в счете. Реально верите, что это случайность? Они сделали все что могли. Остальное было за Канело, за этим «золотым гусем». Ему оставалось всего лишь не облажаться в финальных раундах и укатить домой с титулом. Но знаете что? У него все равно ничего не получилось, ведь Бивол слишком очевидно выиграл чемпионские раунды. Вот как все было! Они просто не могли натянуть Канело еще больше раундов, ведь уже и так к тому времени отдали ему все что смогли. Решающие раунды он должен был взять без посторонней помощи. И он не сумел.
Несправедливо говорить, что для победы тебе нужно сделать более, чем достаточно. Так не должно быть. Победителем должен быть просто тот, кто был лучше. Даже если у него было минимальное преимущество. А в боксе почему-то принято говорить о том, что претенденту или андердогу в битве с «золотым гусем» нужно избить оппонента, чтобы победить. Это нечестно. Победа есть победа. Хорошо, что победа досталась Биволу. Ведь он реально уверенно побил соперника. Ведь он заслужил на то самое правило: «Выиграй все раунды и молись, что тебе отдадут победу раздельным решением». Максимум Канело можно было натянуть 4 раунда. Но ведь они были готовы попросту обокрасть этого пацана. Бивол просто не позволил им это сделать. Дело не в том, что по ходу боя у них проснулась совесть. Это он просто не дал себя ограбить».
Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.