Атлас: «Судьи не могли отдать Канело еще больше раундов, ведь Бивол слишком очевидно выиграл чемпионские раунды»

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Известный тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas прокомментировал победу обладателя титула WBA Super в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Они сделали так, что перед чемпионскими раундами Канело вел в счете. Реально верите, что это случайность? Они сделали все что могли. Остальное было за Канело, за этим «золотым гусем». Ему оставалось всего лишь не облажаться в финальных раундах и укатить домой с титулом. Но знаете что? У него все равно ничего не получилось, ведь Бивол слишком очевидно выиграл чемпионские раунды. Вот как все было! Они просто не могли натянуть Канело еще больше раундов, ведь уже и так к тому времени отдали ему все что смогли. Решающие раунды он должен был взять без посторонней помощи. И он не сумел.

Несправедливо говорить, что для победы тебе нужно сделать более, чем достаточно. Так не должно быть. Победителем должен быть просто тот, кто был лучше. Даже если у него было минимальное преимущество. А в боксе почему-то принято говорить о том, что претенденту или андердогу в битве с «золотым гусем» нужно избить оппонента, чтобы победить. Это нечестно. Победа есть победа. Хорошо, что победа досталась Биволу. Ведь он реально уверенно побил соперника. Ведь он заслужил на то самое правило: «Выиграй все раунды и молись, что тебе отдадут победу раздельным решением». Максимум Канело можно было натянуть 4 раунда. Но ведь они были готовы попросту обокрасть этого пацана. Бивол просто не позволил им это сделать. Дело не в том, что по ходу боя у них проснулась совесть. Это он просто не дал себя ограбить».