Фьюри: «Теперь вы увидите меня только в WWE, кино и выставочных поединках»
Атлас: «Уайту нужно было противостоять джебу Фьюри»
Специалист прокомментировал победу «Цыганского Короля» над британцем
10:30
Фото: Getty Images
Именитый тренер Тедди Атлас прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) над Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).
«Идеальный выбор должного удара от Фьюри. К тому же он правильно его подготовил. Слабые усилия и подготовка со стороны Уайта и его угла. Им нужно было противостоять джебу Фьюри, чтобы их не контролировали на дистанции. Это привело к комбинации.
Что касается боя Фьюри – Нганну, я говорил на нашем подкасте The Fight with Teddy Atlas, что этот поединок состоится. Это легко предсказать, когда ты осознаешь, какие деньги стоят на кону».
Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде.
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