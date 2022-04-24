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Атлас: «Уайту нужно было противостоять джебу Фьюри»

Специалист прокомментировал победу «Цыганского Короля» над британцем
Бокс Профессиональный бокс
10:30
Атлас: «Уайту нужно было противостоять джебу Фьюри»
Фото: Getty Images

Именитый тренер Тедди Атлас прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) над Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).

«Идеальный выбор должного удара от Фьюри. К тому же он правильно его подготовил. Слабые усилия и подготовка со стороны Уайта и его угла. Им нужно было противостоять джебу Фьюри, чтобы их не контролировали на дистанции. Это привело к комбинации.

Что касается боя Фьюри – Нганну, я говорил на нашем подкасте The Fight with Teddy Atlas, что этот поединок состоится. Это легко предсказать, когда ты осознаешь, какие деньги стоят на кону».

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде.

Рене Тер Велде
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Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Тедди Атлас

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