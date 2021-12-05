Атлас уверен, что Камбосос победил Лопеса благодаря спаррингам с Пакьяо

По словам Тедди, Джордж перенял идею Мэнни





Джордж Камбосос / Фото: Инстаграм

Американский специалист Тедди Атлас в эфире своего подкаста рассказал о том, как спарринги с легендарным Мэнни Пакьяо помогли Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) победить Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).



«Камбосос, несмотря на отсутствие такой природной одаренности, как у Пакьяо, перенял его идею. Он перенял ее за все те бесчисленные раунды спаррингов. Они определенно повлияли на его уверенность в себе. Вы можете увидеть, что Камбосос, как и Пакьяо, очень хорош в том, чтобы резко сокращать и разрывать диста

нцию. Мне кажется, что он научился этому именно в спаррингах с Мэнни. И он не просто убегал от Лопеса, который точно настиг бы его, а ловил его на удар и навязывал свой темп».

Напомним, Атлас также обвинил Лопеса-старшего в плохой работе угла в бою с Камбососом.