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Атлас: «В бою с Накатани я увидел другого Ломаченко. Это был парень с инстинктом убийцы»

Специалист прокомментировал выступление украинца в поединке против японца
Бокс Профессиональный бокс
12:00
Атлас: «В бою с Накатани я увидел другого Ломаченко. Это был парень с инстинктом убийцы»
Фото: Top Rank

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал выступление экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою против японца Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).

Специалиста цитирует ресурс boxing247.com:

«Я увидел отличия в Ломаченко. Да, у него остались уклончивость, углы и все эти вещи, но видна небольшая разница. Он был более яростным и злым. Он знал, что стоит на кону. Ломаченко знал, что это его наследие.

Он всегда великолепен, сосредоточен, серьезен, но это был другой Лома. И этому есть причина. Все, что он сделал в прошлом, в определенном смысле было выставлено на продажу. Ненавижу так говорить, но в наше время люди рассуждают так, что он проиграл Лопесу, а затем возвращался.

В этом поединке все стояло на кону, и я увидел другого Лому. Это был парень с инстинктом убийцы. Ломаченко всегда был хорошим финишером. В бою с Люком Кэмпбеллом он позволил сопернику спастись. Тогда я думал, что он сможет его удосрочить. Но в поединке с Накатани Ломаченко не позволил этому парню спастись».

Лу ДиБелла считает, что Масаеши Накатани был идеальным соперником для Василия Ломаченко.

Рене Тер Велде
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Теги

Тедди Атлас Ломаченко - Накатани Василий Ломаченко Масаеши Накатани

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