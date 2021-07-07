Атлас: «В бою с Накатани я увидел другого Ломаченко. Это был парень с инстинктом убийцы»
Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал выступление экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою против японца Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).
Специалиста цитирует ресурс boxing247.com:
«Я увидел отличия в Ломаченко. Да, у него остались уклончивость, углы и все эти вещи, но видна небольшая разница. Он был более яростным и злым. Он знал, что стоит на кону. Ломаченко знал, что это его наследие.
Он всегда великолепен, сосредоточен, серьезен, но это был другой Лома. И этому есть причина. Все, что он сделал в прошлом, в определенном смысле было выставлено на продажу. Ненавижу так говорить, но в наше время люди рассуждают так, что он проиграл Лопесу, а затем возвращался.
В этом поединке все стояло на кону, и я увидел другого Лому. Это был парень с инстинктом убийцы. Ломаченко всегда был хорошим финишером. В бою с Люком Кэмпбеллом он позволил сопернику спастись. Тогда я думал, что он сможет его удосрочить. Но в поединке с Накатани Ломаченко не позволил этому парню спастись».
Лу ДиБелла считает, что Масаеши Накатани был идеальным соперником для Василия Ломаченко.