Усик сместил Головкина и теперь входит в топ-3 лучших боксеров P4P
Атлас: «Я не думаю, что команда Канело слишком долго тянула с первым боем против Головкина»
Специалист уверен, что все было сделано грамотно
18:50
Фото: cbssports.com
Авторитетный американский тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что промоутеры звездного мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) не так уж и долго устраивали поединок с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).
«Я не думаю, что команда Канело слишком долго тянула с первым боем против Головкина. Это был отличный поединок. Я не считаю, что они ждали слишком долго. Возможно, команда Альвареса чуть затянула, но они ждали правильное количество времени.
Они сидели за рулем, у них был золотой гусь в боксе. Они привлекли деньги, фанатов и определенное количество платных трансляций. Поэтому команда Канело понимала, что у них есть власть, чтобы заставить Головкина немного подождать».
Ранее Геннадий Головкин рассказал, в каком случае уйдет из бокса.
Комментарии 0