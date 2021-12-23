Атлас: «Я не думаю, что команда Канело слишком долго тянула с первым боем против Головкина»

Специалист уверен, что все было сделано грамотно

Фото: cbssports.com Авторитетный американский тренер Тедди Атлас на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что промоутеры звездного мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) не так уж и долго устраивали поединок с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). «Я не думаю, что команда Канело слишком долго тянула с первым боем против Головкина. Это был отличный поединок. Я не считаю, что они ждали слишком долго. Возможно, команда Альвареса чуть затянула, но они ждали правильное количество времени. Они сидели за рулем, у них был золотой гусь в боксе. Они привлекли деньги, фанатов и определенное количество платных трансляций. Поэтому команда Канело понимала, что у них есть власть, чтобы заставить Головкина немного подождать». Ранее Геннадий Головкин рассказал, в каком случае уйдет из бокса.

Рене Тер Велде