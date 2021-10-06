Фьюри: «Я даже не помню, когда последний раз дро*ил. Но мой член будет в моих штанах все время»
Атлетическая комиссия штата Невада подкорректировала судейский состав на поединок Фьюри – Уайлдер
Причина такому решению – остается в тайне
09:58
Фьюри и Уайлдер / Фото - thesun.co.ukАтлетическая комиссия штата Невады внесла изменения в судейский состав, который будет обслуживать поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
Теперь вести подсчет очков поединка будут американцы Тим Читэм, Дэйв Моретти, а также Стив Вайсфелд. Ранее сообщалось, что в составе будет Патрисия Морс Джарман.
Рефери в ринге – представитель США Рассел Мора. В первоначальном списке официальных лиц рефери числился также американец Майк Ортега. Об этом сообщает Boxing Scene.
Причина замены рефери и судьи – остается в тайне.
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.
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