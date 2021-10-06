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Атлетическая комиссия штата Невада подкорректировала судейский состав на поединок Фьюри – Уайлдер

Причина такому решению – остается в тайне

Бокс Профессиональный бокс
09:58
Атлетическая комиссия штата Невада подкорректировала судейский состав на поединок Фьюри – Уайлдер
Фьюри и Уайлдер / Фото - thesun.co.uk
Атлетическая комиссия штата Невады внесла изменения в судейский состав, который будет обслуживать поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

Теперь вести подсчет очков поединка будут американцы Тим Читэм, Дэйв Моретти, а также Стив Вайсфелд. Ранее сообщалось, что в составе будет Патрисия Морс Джарман.

Рефери в ринге –  представитель США Рассел Мора. В первоначальном списке официальных лиц рефери числился также американец Майк Ортега. Об этом сообщает Boxing Scene.

Причина замены рефери и судьи – остается в тайне.

Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.


Владимир Кириченко
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