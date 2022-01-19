Авторитетный эксперт уверен, что Камбосос первую защиту титулов проведет против Ломаченко

Украинец готов принять бой за меньший гонорар, чем Девин Хэйни

Фото: Newsofmax

Инсайдер, юрист, агент, консультант в боксе Рик Глейсер заявил, что украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) станет следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО):

«Переговоры по бою Камбосос vs Хэйни затянулись. Лома согласится на меньший гонорар, лишь бы вернуть свои титулы. А вот Хэйни потребует какие-то нереально сумасшедшие суммы за то, чтобы выступить за пределами Америки. Он потребует столько, что удовлетворить одновременно его запросы и запросы Камбососа станет просто невозможно. Поэтому и говорю, что скорее всего мы увидим бой Камбосос vs Ломаченко. И состоится он в Австралии. В Америке шоу покажет телеканал ESPN».

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум рассказал о единственной сложности в организации боя украинца против Камбососа.

Напомним, приоритетным вариантом для Камбососа был Хэйни, однако позже австралиец разочаровался в команде американского боксера.