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Авторитетный судья AIBA раскритиковал работу рефери в поединке Хижняка в финале Токио-2020

Рефери объяснил, почему его коллега не должен был засчитывать украинцу поражение нокаутом

Бокс Аматорский бокс
16:27
Авторитетный судья AIBA раскритиковал работу рефери в поединке Хижняка в финале Токио-2020
Николай Каракулов / Фото: ФБУ

Авторитетный украинский рефери, судья международной категории AIBA Николай Каракулов, имеющий опыт работы в Пекине-2008 году и Рио-де-Жанейро-2016 прокомментировал действия судьи финала Токио-2020 в весе до 75 кг между Александром Хижняком и Эбертом Соузой. Слова рефери приводит пресс-служба Федерации бокса Украины.

«Сразу скажу, что решение рефери было ошибочным. Он прекрасно понимал, что это два сильнейших боксера своей весовой категории, они претендуют на золотую награду и имеют на это серьезные основания. Это не тот случай, когда один из соперников откровенно слабый, судья боится за его здоровье и останавливает бой, спасая его от избиения.

Мы все видели, что Александр не лежал на полу, а поднялся сразу после падения. Согласно правилам, рефери имел возможность досчитать до «8» и только после этого принять окончательное решение по поводу того, может ли спортсмен продолжать бой.

В правилах AIBA есть четкие рекомендации относительно того, как поступать в подобных ситуациях. Решение этого рефери мне были непонятны. Он фактически обнял нашего боксера, останавливая поединок, хотя такой жест больше присущ для профессионального бокса и отнюдь не для олимпийского. Эти действия идут вразрез с правилами Международной боксерской ассоциации!

Я думаю, все объясняется недостатком опыта конкретного рефери и, как это ни банально, некомпетентностью. Он – представитель Индонезии. Это не очень продвинутая страна в плане развития бокса. Этого судью я лично не знаю, он достаточно молод, принадлежит к новому поколению арбитров, которые привлечены к проведению олимпийских боев».

Мы возвращаемся к парадоксальной ситуации в олимпийском спорте, а именно когда в 2019 году МОК забрал у AIBA право на организацию олимпийского турнира в боксе, доверив это право человеку, который представляет совершенно другой вид спорта – гимнастику (В 2019 году МОК создал специальный орган под руководством главы Международной федерации гимнастики японца Моринари Ватанабе, который отныне отвечает за систему олимпийского отбора и проведения самого олимпийского финального турнира)».

Об отсутствии протеста от сборной Украины.

«На Олимпийских играх в Токио протесты от сборных, к сожалению, не предусмотренные правилами... Это опять же решение организации, проводящей соревнования. Ее руководители, таким образом, решили защитить себя от лишней головной боли и скандалов. Впрочем, получилось, как видим, наоборот! Хотя специалистам и многим болельщикам бокса прекрасно известно, что на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других престижных турнирах протесты успешно действуют. В рамках олимпийского турнира 2008 года, на котором я работал, было, в частности, подано 23 протеста. Если бы в нашей делегации было право на протест и в Токио, уверен, что справедливость в конце концов была бы на нашей стороне».

Напомним, ранее профессиональный рефери не смог понять, ошибся ли судья в бою Хижняка.

Карен Агабекян
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Александр Хижняк

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