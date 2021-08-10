Авторитетный судья AIBA раскритиковал работу рефери в поединке Хижняка в финале Токио-2020

Николай Каракулов / Фото: ФБУ

Авторитетный украинский рефери, судья международной категории AIBA Николай Каракулов, имеющий опыт работы в Пекине-2008 году и Рио-де-Жанейро-2016 прокомментировал действия судьи финала Токио-2020 в весе до 75 кг между Александром Хижняком и Эбертом Соузой. Слова рефери приводит пресс-служба Федерации бокса Украины.



Мы все видели, что Александр не лежал на полу, а поднялся сразу после падения. Согласно правилам, рефери имел возможность досчитать до «8» и только после этого принять окончательное решение по поводу того, может ли спортсмен продолжать бой.

В правилах AIBA есть четкие рекомендации относительно того, как поступать в подобных ситуациях. Решение этого рефери мне были непонятны. Он фактически обнял нашего боксера, останавливая поединок, хотя такой жест больше присущ для профессионального бокса и отнюдь не для олимпийского. Эти действия идут вразрез с правилами Международной боксерской ассоциации!

Я думаю, все объясняется недостатком опыта конкретного рефери и, как это ни банально, некомпетентностью. Он – представитель Индонезии. Это не очень продвинутая страна в плане развития бокса. Этого судью я лично не знаю, он достаточно молод, принадлежит к новому поколению арбитров, которые привлечены к проведению олимпийских боев».

Мы возвращаемся к парадоксальной ситуации в олимпийском спорте, а именно когда в 2019 году МОК забрал у AIBA право на организацию олимпийского турнира в боксе, доверив это право человеку, который представляет совершенно другой вид спорта – гимнастику (В 2019 году МОК создал специальный орган под руководством главы Международной федерации гимнастики японца Моринари Ватанабе, который отныне отвечает за систему олимпийского отбора и проведения самого олимпийского финального турнира)».