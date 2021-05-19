Бабич – Швайко. Представляем главное событие боксерского шоу в Киеве

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Превью

Дуэль взглядов Бабича и Швайко / фото - пресс-служба Champion Boxing Promotion

В среду, 19 мая, в Киеве состоится очередной вечер бокса промоутерской компании Champion Boxing Promotions. В главном событии шоу перспективный 27-летний супертяж Александр Бабич (5-0, 5 КО) сразится со своим более возрастным соотечественником Иваном Швайко (3-1, 2 КО). На кону поединка будет вакантный титул чемпиона Украины.



Бабич на текущий момент в широких кругах считается малоизвестным украинским боксером. Но уже сейчас в нем виднеются задатки, с помощью которых в будущем Александр может стать одним из претендентов на большие титулы. Сейчас главным достоинством уроженца Лисичанска является тренер Андрей Синепупов, который хорошо известен своей работой в Украине.

Свою профессиональную карьеру Бабич начал в 2019 году и с тех пор он провел три боя в Украине, один в Израиле и еще один на территории Турции. В 2021-м году Александр побеждал малоизвестных оппонентов Мурата Дургуна и Юссуфа Мохаммадиосманянди. Теперь немного напишем о его следующем противнике.

Швайко уже давно завершил свою карьеру, но его снова вернули на ринг. Самым известным соперником украинца был звездный соотечественник Вячеслав Глазков и он ему проиграл.

Последний поединок Швайко провел в России в 2014 году, победив нокаутом Арби Адаева. С тех пор боксер из Луцка на профессиональный ринг не выходил.

Если говорить об уровне Швайко, то важно понимать, что ему уже 39 лет и он даже в свои лучшие времена больше напоминал боксера среднего уровня. Иван очень стандартный боксер, но чрезвычайно вязкий, умеющий работать размашистыми ударами, которым часто не хватает скорости. При этом, Иван жесткий в разменах ударами. Но важно помнить, что мы сейчас описываем боксера по состоянию на 2014-й год, когда мы видели его на ринге.

Бабич является выходцем из любительского бокса, где в Украине он соревновался со многими топовыми супертяжеловесами. У того же Виктора Выхриста и Игоря Шевадзуцкого получались сложное противостояния с Александром. После перехода в профессиональный бокс соперников такого высокого уровня у нашего героя не было, но он продолжает постепенно развиваться и набивать рекорд.

В Бабиче и его преимуществах выделим серьезные антропометрические габариты, хорошую школу, как для супертяжа, он достаточно техничен и мощный. Команда Александра всегда дает правильные подсказки. Минусом боксера можно считать скорость, которая, на наш взгляд, упала со времен любительского бокса.

Бабич хорошо работает из позиции контрпанчера, но в предстоящем поединке, как нам кажется, он за счет больших габаритов будет диктовать свои условия поединка и включит прессинг с первых минут. И именно его мы считаем большим фаворитом поединка.

Прогноз: Досрочная победа Бабича.

Видео трансляция боксерского вечера: Бабич – Швайко.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua