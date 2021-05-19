Бабич стал чемпионом Украины, брутально нокаутировав Швайко во 2-м раунде

Александр добыл 6-ю победу на профи-ринге

Александр Бабич / фото - скриншот

Подопечный известного украинского тренер Андрея Синепупова Александр Бабич (6-0, 6 КО) завоевал титул чемпиона Украины в супертяжелом весе. На вечере бокса промоутерской компании Champion Boxing Promotion в Киеве он нокаутировал Ивана Швайко (3-2, 2 КО).

В первом раунде боксеры лишь присматривались к друг другу, бросая ознакомительные удары. После перерыва боксер из Лисичанска вышел уже с другим настроем. Хуком с правой он потряс соперника, а затем брутально добил тем же ударом.

Александр Усик (18-0, 13 КО) может вскоре подраться против Энтони Джошуа (24-1, 21 КО)