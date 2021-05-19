Бабич стал чемпионом Украины, брутально нокаутировав Швайко во 2-м раунде

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 2
Сегодня 6
Завтра 7
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 20/21
Календарь Таблица
20:00 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Окончен
21:00 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Окончен
22:15 Вест Бромвич Альбион - Вест Хэм 1:3 Окончен
22:15 Бернли - Ливерпуль 0:3 Окончен
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Питтсбург Пингвинс - Нью-Йорк Айлендерс 2:1 Окончен
03:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:3 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 3:1 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Химик - Прометей 63:81 Окончен
20:00 БК Тернополь - БК Запорожье 68:75 Окончен
Хоккей (2 события из 3) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 1:0 Перерыв
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 0:0 Перерыв
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Каролина Харрикейнс - Нэшвилл Предаторс 1:0 Перерыв
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Виннипег Джетс 0:0 Перерыв
05:30 Колорадо Эвеланш - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
Теннис (3 события из 33) показать все
ATP 2021 (Lyon, France)
Календарь Таблица
11:30 Гаэль Монфис - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
12:50 Диего Себастиан Швартцман - Ришар Гаске -:- Запланирован
15:30 Доминик Тим - Камерон Норри -:- Запланирован
Футбол (4 события из 9) показать все
Первая лига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Прикарпатье - Металлист-1925 -:- Запланирован
17:00 Верес - Альянс -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Волынь -:- Запланирован
19:00 Черноморец - Кристал Херсон -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 4) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:30 Миннесота Уайлд - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован

Бабич стал чемпионом Украины, брутально нокаутировав Швайко во 2-м раунде

Александр добыл 6-ю победу на профи-ринге
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 22:18
Бабич стал чемпионом Украины, брутально нокаутировав Швайко во 2-м раунде
Александр Бабич / фото - скриншот

Подопечный известного украинского тренер Андрея Синепупова Александр Бабич (6-0, 6 КО) завоевал титул чемпиона Украины в супертяжелом весе. На вечере бокса промоутерской компании Champion Boxing Promotion в Киеве он нокаутировал Ивана Швайко (3-2, 2 КО).

В первом раунде боксеры лишь присматривались к друг другу, бросая ознакомительные удары. После перерыва боксер из Лисичанска вышел уже с другим настроем. Хуком с правой он потряс соперника, а затем брутально добил тем же ударом.

Александр Усик (18-0, 13 КО) может вскоре подраться против Энтони Джошуа (24-1, 21 КО) 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Бабич

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бабич – Швайко. Представляем главное событие боксерского шоу в Киеве
Превью Бабич – Швайко. Представляем главное событие боксерского шоу в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
19 мая 08:00
Возглавит ли Бабич «Александрию»? Тренер ответил на этот вопрос
Возглавит ли Бабич «Александрию»? Тренер ответил на этот вопрос
Футбол Украинская Премьер-лига
1 мая 14:59

Новости: Бокс

WBO обязала Хирна представить доказательства организации боя Джошуа и Фьюри
WBO обязала Хирна представить доказательства организации боя Джошуа и Фьюри
Профессиональный бокс
19 мая 22:50
Красюк: «Усик сказал мне, что он уже на пути в Лондон»
Красюк: «Усик сказал мне, что он уже на пути в Лондон»
Профессиональный бокс
19 мая 22:31
Бабич стал чемпионом Украины, брутально нокаутировав Швайко во 2-м раунде
Бабич стал чемпионом Украины, брутально нокаутировав Швайко во 2-м раунде
Профессиональный бокс
19 мая 22:18
Промоутер Дэвиса: «Мне не нравится бой с Барриосом»
Промоутер Дэвиса: «Мне не нравится бой с Барриосом»
Профессиональный бокс
19 мая 21:30
Синепупов: «В бою за звание чемпиона Украины ставку нужно делать на Бабича»
Синепупов: «В бою за звание чемпиона Украины ставку нужно делать на Бабича»
Профессиональный бокс
19 мая 20:58
Прогноз на бой Рамиреса и Тейлора от Хаттона
Прогноз на бой Рамиреса и Тейлора от Хаттона
Профессиональный бокс
19 мая 20:35
Кто круче? Ломаченко и Лопес лупят пневмогрушу
Кто круче? Ломаченко и Лопес лупят пневмогрушу
Профессиональный бокс
19 мая 19:42
Рамирес: «Победа над Тейлором откроет мне дверь в «Зал славы»
Рамирес: «Победа над Тейлором откроет мне дверь в «Зал славы»
Профессиональный бокс
19 мая 19:00
Сенченко: «После победы над Накатани Ломаченко сможет боксировать за титул»
Сенченко: «После победы над Накатани Ломаченко сможет боксировать за титул»
Профессиональный бокс
19 мая 18:55
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
2
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
4
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Все новости