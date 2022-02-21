Легендарный ринг-анонсер: «В реванше мы увидим лучшую версию Джошуа, но и Усик суперзвезда»
Баффер: «Уайлдер должен обрасти мясом и подраться с кем-то из топ-10»
Ринг-анонсер еще не насмотрелся на американца в действии
14:50
Фото: aroged.com
Знаменитый ринг-анонсер Майкл Баффер в интервью Sporting News поделился предположениями, что стоит сделать Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 KO):
У Уайлдера лучшая правая рука в «королевском» дивизионе, никто не может это оспорить. Она мощная, убийственная. Я думаю, что ему стоит еще обрасти мясом. Кто-то может назвать меня сумасшедшим, но это мое мнение.
Я думаю, ему нужно вернуться, подраться с бойцом из топ-10. Делать то, что у него выходит лучше всего – выбрасывать длинный джеб и свой шикарный удар правой.
Напомним, что Уайлдер с помощью психоделика будет решать судьбу профессиональной карьеры.
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