Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»
Баффер: «Я уже не могу дождаться боя Усик – Джошуа»
Известный ринг-анонсер отметил боксерские навыки украинца
09:39
Майкл Баффер / Фото - fanbuzzПопулярный ринг-анонсер Майкл Баффер в интервью YouTube-каналу «Luckypunchnet» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом на титул Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Усик – непобедим, Джошуа – проиграл Энди Руису, но потом взял реванш. Это будет исторический бой. Усик – номер один среди претендентов на поединок с Джошуа. Это будет круто, я уже не могу дождаться. Сильные стороны Усика? Его ноги, его скорость, у него отличные навыки. У Александра есть сила в обеих руках. К тому же он был крутым аматором. Я восхищаюсь всем тем, что он делает. Я уверен, что он будет таким же успешным в хэвивейте, каким был в крезурвейте».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.