Баффер: «Я уже не могу дождаться боя Усик – Джошуа»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 21
Завтра 16
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла 0:1 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Донбасс 1:5 Окончен
18:30 Кременчуг - Мариуполь 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити -:- Запланирован
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Лестер - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лидс - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Лорьян -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан -:- Запланирован
19:00 Интер - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик -:- Запланирован
19:30 Севилья - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
00:00 ВПК-Агро - Олимпик -:- Перенесен
15:30 Агробизнес - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес -:- Запланирован
19:30 Рух - Динамо -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 10) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Рулав Одд -:- Запланирован
17:00 Сокол - Краматорск -:- Запланирован
Футбол (14 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Арсенал - Тоттенхэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Бордо - Ренн -:- Запланирован
18:00 Клермон - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Ювентус - Сампдория -:- Запланирован
19:00 Лацио - Рома -:- Запланирован
21:45 Наполи - Кальяри -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Барселона - Леванте -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Металлист -:- Запланирован
15:30 Полесье - Оболонь -:- Запланирован
16:00 Николаев - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 СК Днепр-1 - Заря -:- Запланирован
19:30 Десна - Металлист-1925 -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Кременчуг - Донбасс -:- Запланирован
15:30 Днепр - Мариуполь -:- Запланирован

Баффер: «Я уже не могу дождаться боя Усик – Джошуа»

Известный ринг-анонсер отметил боксерские навыки украинца

Бокс Профессиональный бокс
09:39
Баффер: «Я уже не могу дождаться боя Усик – Джошуа»
Майкл Баффер / Фото - fanbuzz
Популярный ринг-анонсер Майкл Баффер в интервью YouTube-каналу «Luckypunchnet» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом на титул Александром Усиком (18-0, 13 КО).

«Усик – непобедим, Джошуа – проиграл Энди Руису, но потом взял реванш. Это будет исторический бой. Усик – номер один среди претендентов на поединок с Джошуа. Это будет круто, я уже не могу дождаться. Сильные стороны Усика? Его ноги, его скорость, у него отличные навыки. У Александра есть сила в обеих руках. К тому же он был крутым аматором. Я восхищаюсь всем тем, что он делает. Я уверен, что он будет таким же успешным в хэвивейте, каким был в крезурвейте».


Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.

Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.



Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Майкл Баффер Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на поединок Усик – Джошуа
Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
10:58
Фьюри уверен, что Джошуа может поплатиться, если будет недооценивать силу удара Усика
Фьюри уверен, что Джошуа может поплатиться, если будет недооценивать силу удара Усика
Бокс Профессиональный бокс
10:55
Усик не один такой. В Лондоне в том же шоу будет боксировать еще один обладатель трофея Мохаммеда Али
Превью
Усик не один такой. В Лондоне в том же шоу будет боксировать еще один обладатель трофея Мохаммеда Али
Бокс Профессиональный бокс
10:32
Красюк: «Усик уверен в победе на 1000 процентов. Он может легко нокаутировать Джошуа»
Красюк: «Усик уверен в победе на 1000 процентов. Он может легко нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
10:15
Рой Джонс сомневается в Джошуа перед боем с Усиком: «Если ты однажды сдался, то становится проще сделать это снова»
Рой Джонс сомневается в Джошуа перед боем с Усиком: «Если ты однажды сдался, то становится проще сделать это снова»
Бокс Профессиональный бокс
09:25
Вице-президент ФБУ: «Анатолий Ломаченко будет мозговым центром в углу Усика в его бою с Джошуа»
Вице-президент ФБУ: «Анатолий Ломаченко будет мозговым центром в углу Усика в его бою с Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
08:58

Новости: Бокс

Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на поединок Усик – Джошуа
Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на поединок Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
10:58
Фьюри уверен, что Джошуа может поплатиться, если будет недооценивать силу удара Усика
Фьюри уверен, что Джошуа может поплатиться, если будет недооценивать силу удара Усика
Профессиональный бокс
10:55
Усик не один такой. В Лондоне в том же шоу будет боксировать еще один обладатель трофея Мохаммеда Али
Превью
Усик не один такой. В Лондоне в том же шоу будет боксировать еще один обладатель трофея Мохаммеда Али
Профессиональный бокс
10:32
Красюк: «Усик уверен в победе на 1000 процентов. Он может легко нокаутировать Джошуа»
Красюк: «Усик уверен в победе на 1000 процентов. Он может легко нокаутировать Джошуа»
Профессиональный бокс
10:15
Баффер: «Я уже не могу дождаться боя Усик – Джошуа»
Баффер: «Я уже не могу дождаться боя Усик – Джошуа»
Профессиональный бокс
09:39
Рой Джонс сомневается в Джошуа перед боем с Усиком: «Если ты однажды сдался, то становится проще сделать это снова»
Рой Джонс сомневается в Джошуа перед боем с Усиком: «Если ты однажды сдался, то становится проще сделать это снова»
Профессиональный бокс
09:25
Вице-президент ФБУ: «Анатолий Ломаченко будет мозговым центром в углу Усика в его бою с Джошуа»
Вице-президент ФБУ: «Анатолий Ломаченко будет мозговым центром в углу Усика в его бою с Джошуа»
Профессиональный бокс
08:58
Фьюри рассказал, как должен действовать Джошуа, чтобы победить Усика
Фьюри рассказал, как должен действовать Джошуа, чтобы победить Усика
Профессиональный бокс
08:55
Усика отключат либо Джошуа упадет от бессилия. Как украинец попытается стать новым Мохаммедом Али
Превью Усика отключат либо Джошуа упадет от бессилия. Как украинец попытается стать новым Мохаммедом Али
Профессиональный бокс
08:36
Все новости

Популярные новости

Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
51
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Джошуа перед боем с Усиком: «Я люблю украинских людей»
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 18:02
2
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Все новости