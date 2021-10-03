Баррера дал прогноз на бой Альварес – Плант

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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера поделился мнением о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Марко цитирует портал boxingnews24.com:

Плант - очень техничный боец, он двигается назад и не любит получать урон. Канело нужно изменить под это свою тактику, резать углы и искать его. Я думаю, что Сауль должен победить судейским решением, но я бы хотел, чтобы он оформил нокаут в течение десяти раундов. Тем не менее Канело победит по очкам.

Мне кажется, что Канело лучше всех своих конкурентов. К тому же его соперники не пытаются побеждать. Взгляните хотя бы на Билли Джо Сондерса. Он был честен с собой, мол, зачем мне дальше драться, если он продолжает меня бить?».