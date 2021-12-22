Поединок Турман – Барриос состоится 5 февраля
Барриос: «Мы с Турманом любим выбрасывать много ударов, вот почему всех ожидает тотальная война»
Американский полусредневес – о предстоящем поединке в Лас-Вегасе
07:39
Марио Барриос / Фото - boxingsceneЭкс-обладатель титула в первом полусреднем дивизионе американец Марио Барриос (26-1, 17 KO) высказался о грядущем поединке против бывшего чемпиона мира в полусреднем весе, соотечественника Кита Турмана (29-1, 22 КО).
Цитирует Барриоса boxingscene.com.
«Я рад, что получил возможность дебютировать в полусреднем весе в бою против такого сильного бойца и бывшего чемпиона мира, как Кит Турман. Многие бойцы не согласились бы на поединок с ним, но именно поэтому я хотел встретиться с Турманом».
«Мы оба любим выбрасывать много ударов, вот почему всех ожидает тотальная война. Фанаты знают, что я воин и не отступлю ни перед каким испытанием. Каждый должен посмотреть наше противостояние. Я сделаю заявление в этом поединке».
Напомним, что поединок Барриос – Турман состоится 5 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада), США.
Напомним, Турман не боксировал с июля 2019 года, когда он потерпел поражение от легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и лишился своего титула WBA в полусреднем весе. До этого у Турмана был еще один длительный перерыв. Он не выходил на ринг с марта 2017 по январь 2019 года.
Что касается Барриоса, то он потерпел первое поражение в карьере и лишился своего пояса в первом полусреднем весе в июне этого года в поединке против Джервонты Дэвиса.