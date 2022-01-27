Турман: «Не желаю доводить бой с Барриосом до решения судей»
Барриос – о бое с Турманом: «Нам обоим нравится война в ринге»
Американец пообещал фанатам яркий бой со своим соотечественником
13:31
Марио Барриос / Фото - TwitterАмериканский полусредневес Марио Барриос (26-1, 17 KO) прокомментировал грядущий бой с экс-чемпионом мира в этом дивизионе, соотечественником Китом Турманом (29-1, 22 КО).
Цитирует Барриоса boxing247.com.
«Турман не выходил в ринг на протяжении нескольких лет, но я знаю, что он усердно тренируется для нашего боя и будет в отличной форме. В свое время он был одним из лучших бойцов нашей эпохи, и я ожидаю, что Кит покажет себя с лучшей стороны. Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы победить и верю, что смогу реализовать план на бой. Нам обоим нравится война в ринге, поэтому фанатов ждет увлекательный бой».
Также Барриос объяснил, почему принял решение сменить дивизион.
«Переход в полусредний вес является очень важным шагом для меня. Последнее время я чувствовал, что стал больше, и на протяжении последних нескольких лет мне было тяжело вписываться в лимит первого полусреднего дивизиона. Во время поединка мы увидим, смогу ли я сохранить свою силу в этой весовой категории. У меня нет сомнений, что так оно и будет».
Поединок Турман – Барриос состоится 5 февраля.
Напомним, Турман не боксировал с июля 2019 года, когда он потерпел поражение от легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и лишился своего титула WBA в полусреднем весе. До этого у Турмана был еще один длительный перерыв. Он не выходил на ринг с марта 2017 по январь 2019 года.
Что касается Барриоса, то он потерпел первое поражение в карьере и лишился своего пояса в первом полусреднем весе в июне этого года в поединке против Джервонты Дэвиса.