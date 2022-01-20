Барриос: «Переход в полусредний вес не означает, что я могу есть все, что только захочу»

Американец ответственно относится к переходу в новую для себя категорию

Марио Барриос / фото - boxingscene.com Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Марио Барриос (26-1, 17 KO) в интервью Premier Boxing Champions заявил, что он очень ответственно относится к переходу в новую для себя категорию – полусредний вес. «Я в предвкушении боя и очень хорошо готов. Я все еще очень дисциплинированным в отношении еды. Когда я говорю людям, что поднялся в весе, они отвечают: «Прекрасно, теперь ты можешь есть все, что ты только захочешь!» Ну уж нет, я все еще профессиональный спортсмен, даже несмотря на то, что мне не придется скидывать лишние семь фунтов. Просто полусредний вес будет более естественным для моего тела. Мне будет гораздо более комфортно, буду гораздо более взрывным, ведь мне не придется избавляться от лишних трех-четырех фунтов, чувствуя себя на грани жизни и смерти». Марио Барриос следующий поединок проведет 5 февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Рене Тер Велде