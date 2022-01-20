Барриос: «Я многое вынес из боя против Джервонты Дэвиса»

Марио Барриос / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Марио Барриос (26-1, 17 KO) в интервью Premier Boxing Champions признался, что многому научился в поединке против обладателя регулярного титула WBA в легком дивизионе Джервонты Дэвиса (26-0, 24 КО) и вынес этого поражения ценный урок.

Кит Турман возвращается. Ему есть что доказывать, особенно, после такого долгого перерыва. Я тоже возвращаюсь после своего первого поражения и мне тоже нужно себя проявить, чтобы заявить о себе в полусреднем весе.

Подниматься в весе и вернуться на ринг мы хотели где-то в январе. Мне позвонили и спросили, что я думаю по поводу боя против Кита Турмана. Я сказал своему менеджеру Луису Декубасу-младшему: Давай сделаем это». Это один из таких боев, которые я хочу продолжать проводить. Я никогда не уклонялся от поединков. Нет такого имени, от боя с которым я бы отказался. Планирую сохранять такое настрой всю свою карьеру».