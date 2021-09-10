Башир: «Для нас стоит только один вопрос – в каком раунде Сиренко победит Устинова»

Фото: facebook.com/b1boxing

Тренер украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (17-0, 14 КО) поделился ожиданиями от боя подопечного против 44-летнего россиянина Александра Устинова (36-4, 26 КО):

Для нас не стоит вопрос – победит ли Влад Устинова; для нас лишь вопрос: как он это сделает, в каком раунде? Мы хотим, чтобы он сделал это нокаутом, и чтобы этот нокаут был логическим завершением комбинационной работы Влада, а не просто один удачный удар.

Мы воспринимаем этот бой только как переходный этап. Но для нас также важно, насколько качественный бокс покажет Влад».