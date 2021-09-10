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Башир: «Для нас стоит только один вопрос – в каком раунде Сиренко победит Устинова»

Тренер украинца хочет, чтобы его подопечный нокаутировал россиянина
Бокс Профессиональный бокс
17:07
Башир: «Для нас стоит только один вопрос – в каком раунде Сиренко победит Устинова»
Фото: facebook.com/b1boxing

Тренер украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (17-0, 14 КО) поделился ожиданиями от боя подопечного против 44-летнего россиянина Александра Устинова (36-4, 26 КО):

«Этот бой очень важен для Влада, потому что все говорят об опыте Устинова обоснованно. Я знаю, что опыт – на самом деле очень важная вещь, это не просто красивые слова.

Для нас не стоит вопрос – победит ли Влад Устинова; для нас лишь вопрос: как он это сделает, в каком раунде? Мы хотим, чтобы он сделал это нокаутом, и чтобы этот нокаут был логическим завершением комбинационной работы Влада, а не просто один удачный удар.

Мы воспринимаем этот бой только как переходный этап. Но для нас также важно, насколько качественный бокс покажет Влад».


Бой Сиренко – Устинов состоится 10 сентября в Париже. Российский боксер отдает должное украинцу, однако уверен, что победит за счет опыта.

Сиренко же хочет проверить себя на новом уровне.

Источник: tsn.ua Сергей Остапенко
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(Голосов: 1)

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Владислав Сиренко Али Башир

Комментарии 1

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10 сентября 2021г. 17:52
Ну как такое можно говорить ? Настолько откровенно смотреть за спину. Тут или договорняк (попросили не усложнять бой) или ппц недооценка. Надо же деликатнее, корректнее. Говорит без вариантов выиграем, даже не рассматриваем
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