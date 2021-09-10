Башир: «Для нас стоит только один вопрос – в каком раунде Сиренко победит Устинова»
Тренер украинца хочет, чтобы его подопечный нокаутировал россиянина
17:07
Фото: facebook.com/b1boxing
Тренер украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (17-0, 14 КО) поделился ожиданиями от боя подопечного против 44-летнего россиянина Александра Устинова (36-4, 26 КО):
«Этот бой очень важен для Влада, потому что все говорят об опыте Устинова обоснованно. Я знаю, что опыт – на самом деле очень важная вещь, это не просто красивые слова.
Для нас не стоит вопрос – победит ли Влад Устинова; для нас лишь вопрос: как он это сделает, в каком раунде? Мы хотим, чтобы он сделал это нокаутом, и чтобы этот нокаут был логическим завершением комбинационной работы Влада, а не просто один удачный удар.
Мы воспринимаем этот бой только как переходный этап. Но для нас также важно, насколько качественный бокс покажет Влад».
Бой Сиренко – Устинов состоится 10 сентября в Париже. Российский боксер отдает должное украинцу, однако уверен, что победит за счет опыта.
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