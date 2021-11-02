Башир – Джошуа: «Если ты пойдешь войной на Усика, то тебе снова надерут задницу»

Американский специалист назвал украинца волком

Фото: Facebook Усика

Известный американский специалист, бывший тренер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Джеймс Али Башир дал несколько советов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) о том, что ему нужно сделать перед реваншем с украинцем.

Если вы посмотрите в камеру, какое будет ваше сообщение для Энтони Джошуа?

Проглоти свою гордость и найди учителя. Ты тратишь деньги на машины, тратишь деньги на дома, тратишь деньги на одежду, так потрать деньги и найди хорошего учителя, позаботиться о нем, и учись боксировать. Изучай логистику бокса. Ты не зайдешь далеко в этом спорте без боксерских навыков.

А если, как он говорит, он забудет о боксерских навыках и пойдет войной.

Ты можешь пойти войной на Александра Усика, но твою задницу надерут. Нельзя идти войной на Александра Усика, потому что тебе снова надерут зад. Нужно быть расчетливым в том, что ты делаешь.

Если Джошуа выйдет и будет пытаться вырубить Александра, что Усик должен делать с Джошуа? Вы же можете это визуализировать.

Это не сработает. Он не выйдет и не забомбит Александра Усика. Нет, я знаю этого парня. Я ел, спал и жил с Александром Усиком 3 года, первые три года карьеры. Я знаю его. Я знаю его как человека. Это не сработает, Энтони. Не пытайся, потому что Усик снова надерет тебе зад. Я тебе говорю. В следующем бою Усик будет волком, настоящим волком, потому что Усик примерял одеяние чемпиона в супертяжелом весе. И знаете что? Он сказал, что ему идет. Не хочу это отдавать. Я знаю Усика лучше, чем Джошуа. Я знаю, что он будет ментально готов к войне. Он знает, что это будет война. Поверьте мне, Александр Усик знает сейчас у себя в зале, что у него будет война против Энтони Джошуа в реванше. Почему? Потому что Энтони Джошуа приперт к стене. Ему больше некуда идти, он должен идти вперед. Усик знает это. Усик знает, что Джошуа пойдет войной в реванше. Вы думаете, Усик не будет готов? Лучше подумайте еще раз. Усик очень-очень умный парень. Я его знаю. Я эксперт по Усику. Даже если Энтони Джошуа пригласит меня в лагерь, ему будет тяжело побить Александра Усика. Потому что Усик – это просто уникальный человек. Звездность, деньги… Усик – это скромный человек, он будет драться. Он не будет болтать ради болтовни, он будет действовать, будет драться. Я знаю, о чем я говорю. Я скажу вам кое-что. Энтони Джошуа или кто-нибудь, кто с ним на связи, лучше слушайте внимательно. Усик, которого вы увидите в следующем бою, не будет тем же Усиком, которого вы видели месяц назад. Усик, которого вы увидите в следующем бою, будет настоящим волком. Да, я ожидаю, что это будет классический бой на все времена. Потому что Энтони Джошуа приперт к стене.

Как вы думаете, что думает Усик о поисках тренера Джошуа? Он смеется?



Да, он смеется. Усик – это волк. Несмотря на все деньги, которые он заработал, весь успех, который имеет, он все еще соседский парень. Он все еще связан с украинскими людьми, украинской культурой. Он не далеко от этого ушел. И если Джошуа или кто другой считает, что уберет его с этой позиции – этого не случится. Он украинец, но он гордый украинец. Он не тот, кого можно свергнуть. С ним нужно драться. Чтобы побить его, его нужно нокаутировать. Но поосторожней, потому что прямо сейчас, как я вам говорил, психология Усика – «я не буду запуганный, я не буду трястись, я не дам заднюю – я вышел драться.

Реванш Усик – Джошуа состоится в марте и, возможно, пройдет в Киеве.

Украинец уверяет, что сделает все возможное для защиты титулов, чтобы затем выйти на бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.